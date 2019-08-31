Женщина набросилась с ножом на мать в Подмосковье

Москва, 31 августа. Жительница города Электроугли ударила ножом собственную мать, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Инцидент произошел накануне, между двумя женщинами возник клнфликт. Дочь схватила нож и ударила мать в живот, пострадавшую 65-летнюю женщину госпитализировали.

Правоохранители задержали 42-летнюю подозреваемую, возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Ранее сообщалось, что на Туристской улице москвич напал с ножом на прохожего. Полиция задержала подозреваемого.