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Стало известно о состоянии девочки, пострадавшей при ЧП с самолетом в Подмосковье

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Стало известно о состоянии девочки, пострадавшей при ЧП с самолетом в Подмосковье

Москва, 31 августа. Двенадцатилетняя девочка находится в реанимации, сообщил представитель пресс-службы Минздрава Московской области.

Утром 31 августа легкомоторный самолет упал в Клинском районе. На борту воздушного судна находились два человека. Пилот получил серьезные травмы и погиб на месте, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Девочка, которая была вместе с ним, госпитализирована. Ее состояние врачи оценивают как крайне тяжелое. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства происшествия.

СК РФ возбудил уголовное дело по инциденту, ведется расследование. Ранее сообщалось, что в «Шереметьево» экстренно совершил посадку самолет, который летел из Сочи.

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