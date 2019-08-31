Летевший из Сочи Boeing-737 экстренно сел в «Шереметьево»

Москва, 31 августа. Самолет Boeing-737 экстренно сел в аэропорту «Шереметьево» в Москве, сообщил источник в экстренных службах.
Инцидент произошел днем 31 августа. Самолет выполнял рейс из Сочи в Москву, в полете сработал датчик неисправности одного из двигателей, пишет ТАСС.
Посадка прошла в штатном режиме, никто не пострадал. Подробности происшествия уточняются.
Ранее Федеральное агентство новостей сообщило, что в Московской области совершил жесткую посадку легкомоторный самолет. На его борту находились два человека, пилот погиб.