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Летевший из Сочи Boeing-737 экстренно сел в «Шереметьево»

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Летевший из Сочи Boeing-737 экстренно сел в «Шереметьево»

Москва, 31 августа. Самолет Boeing-737 экстренно сел в аэропорту «Шереметьево» в Москве, сообщил источник в экстренных службах.

Инцидент произошел днем 31 августа. Самолет выполнял рейс из Сочи в Москву, в полете сработал датчик неисправности одного из двигателей, пишет ТАСС.

Посадка прошла в штатном режиме, никто не пострадал. Подробности происшествия уточняются.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщило, что в Московской области совершил жесткую посадку легкомоторный самолет. На его борту находились два человека, пилот погиб.

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