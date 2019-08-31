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Почти 20 тысяч человек приняли участие в фестивале «PROлето» на Сахарова

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Почти 20 тысяч человек приняли участие в фестивале «PROлето» на Сахарова

Москва, 31 августа. Площадку фестиваля «PROлето» на проспекте Сахарова посетили 20 тысяч человек, говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.

В 14.00 начался большой концерт с участием американского певца Джейсона Деруло. На сцене выступает Ольга Бузова, Тима Белорусских, Алексей Воробьев, «Дискотека Авария» и прочие артисты.

Для москвичей танцуют коллективы Blow Your Mind Crew и Red Haze Crew. Развлекают публику шоумен Евгений Синяков и комик Гурам Амарян.

На остальных площадках, которые работают на проспекте Сахарова, проводят мастер-классы по экстремальным видам спорта и воркауту. Участие в мастер-классах бесплатное.

Ранее сообщалось, что 31 августа в Москве начался фестиваль популярной корейской культуры.

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