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Собянин открыл обновленный Детский зоопарк в Москве

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Собянин открыл обновленный Детский зоопарк в Москве

Москва, 31 августа. Мэр Москвы Сергей Собянин открыл столичный Детский зоопарк после его комплексной реконструкции, которая началась в 2017 году.

Детский зоопарк стал комфортным для животных и интересным для посетителей. Собянин назвал зоосад уникальным контактным зоопарком, который работает круглый год.

Мэр российской столицы напомнил, что площадь парка увеличилась в два раза, а число животных — в пять раз. Позднее Собянин навестил в Московском зоопарке пару китайских панд Жуи и Диндин.

Он покормил животных и пообщался с сотрудниками зоосада. Ранее сообщалось, что в этом году Московский зоопарк пополнился новыми видами птиц. Редкие виды птиц принесли потомство.

В конце июня в столичном зоопарке появились на свет детеныши восточносибирских рысей.

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