Станция «Стромынка» БКЛ заработает в 2021 году

Москва, 31 августа. Станцию метро «Стромынка» северо-восточного участка Большой кольцевой линии (БКЛ) откроют в 2021 году, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики Марат Хуснуллин.

Основные работы завершат к концу 2020 года. В следующем году проведут благоустройство территории и восстановят парк. По словам Хуснуллина, здесь появится липовая аллея.

Станция «Стромынка» откроется рядом со входом в парк «Сокольники», она строится на глубине 30 км. Главной особенностью дизайна станет мерцающее «звездное небо» вестибюля.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что открытие станций БКЛ поможет на 15% разгрузить центральные станции столичного метрополитена.