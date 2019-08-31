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Станция «Стромынка» БКЛ заработает в 2021 году

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Станция «Стромынка» БКЛ заработает в 2021 году

Москва, 31 августа. Станцию метро «Стромынка» северо-восточного участка Большой кольцевой линии (БКЛ) откроют в 2021 году, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики Марат Хуснуллин.

Основные работы завершат к концу 2020 года. В следующем году проведут благоустройство территории и восстановят парк. По словам Хуснуллина, здесь появится липовая аллея.

Станция «Стромынка» откроется рядом со входом в парк «Сокольники», она строится на глубине 30 км. Главной особенностью дизайна станет мерцающее «звездное небо» вестибюля.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что открытие станций БКЛ поможет на 15% разгрузить центральные станции столичного метрополитена.

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