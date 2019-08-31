Восьмитысячный ребенок появился на свет в перинатальном центре Щелково

Москва, 31 августа. За два года специалисты Щелковского центра материнства приняли роды у тысяч рожениц. Восьмитысячный ребенок родился в стенах медучреждения.

Перинатальный центр открылся в 2017 году, здесь появились на свет 162 двойни и одна тройня. Варвара стала восьмитысячным ребенком. По словам мамы девочки Ирины Ростиловой, это очень хорошая новость.

«Мне было приятно, что моя девочка такой счастливчик», — поделилась роженица, ее слова передает «360».

Для семьи Ростиловых это уже третий ребенок, первыми родились мальчики.

Благодаря современному оборудованию врачи оказывают помощь маленьким пациентам с первых секунд жизни. Центр специализируется на оказании помощи беременным с эндокринными заболеваниями.

Ранее сообщалось, что жительница Московской области в третий раз родила тройню. Малыши появились на свет в Химкинском роддоме.