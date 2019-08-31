СК РФ возбудил уголовное дело после ЧП с самолетом в Подмосковье

Москва, 31 августа. Следственные органы возбудили дело о нарушении правил безопасности и эксплуатации воздушного транспорта после жесткой посадки легкомоторного самолета в Клинском районе Московской области.

Источник Федерального агентства новостей сообщил о ЧП с легкомоторным самолетом в Подмосковье, при котором погиб пилот, а 12-летняя девочка пострадала. Инцидент произошел утром 31 августа.

В Московском межрегиональном следственном управлении на транспорте возбудили уголовное дело, пишет РИА Новости. Следствие даст правовую оценку действиям пилота.

Напомним, что самолет разбился возле деревни Минино. На борту воздушного средства находились два человека. Ранее аналогичный инцидент произошел в городском округе Серпухов, погибли два человека.