Школы, детсады и спортобъекты откроют в Москве ко Дню города

Москва, 31 августа. Площадь на территории «Москва-Сити» введут в эксплуатацию в течение двух недель, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики Марат Хуснуллин.

Рабочие продолжают строительство развязок МКАД, завершается строительство ряда социальных объектов. В общей сложности к 7-8 сентября откроется порядка 30 объектов.

«Ко Дню города готовим ряд объектов. Новых откроется шесть садиков, одна школа», — рассказал Хуснуллин.

В 2019 году построены 37 образовательных учреждений, работы ведутся в круглосуточном режиме. Рядом с «Москва-Сити» появится концертный зал, площадь для отдыха. На этой территории будут проводить концерты, шоу, выставки и городские фестивали.

Ранее сообщалось, что завершилось благоустройство у Российской государственной библиотеки в Москве. Здесь разбили газон, установили малые архитектурные формы.