Рабочие благоустроили площадь у Российской государственной библиотеки

Москва, 31 августа. Рабочие завершили благоустройство площади перед зданием Российской государственной библиотеки, говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.

Работы стартовали в начале лета: здесь замостили территорию новой плиткой, отремонтировали постамент памятника Федору Достоевскому, разбили зеленый газон на площади 20 квадратных метров.

Для отдыхающих установили скамейки с деревянным настилом. Площадь благоустроенной территории составила почти 3,5 тысячи квадратных метров. Облик и планировка лестницы полностью изменились, пишет РИАМО.

Ранее столичные власти сообщили о готовности Москвы к осенне-зимнему сезону. Перед стартом отопительного сезона были проверены теплосети, ЛЭП и другое оборудование системы ЖКХ.