Москвичей пригласили на выставку узбекского художника Дамира Рузыбаева

Москва, 31 августа. Выставка известного узбекского художника Дамира Рузыбаева откроется в Государственном музее Востока 11 сентября, говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.

На экспозиции москвичи могут увидеть скульптуры, графику и портреты, выполненные в современных и классических техниках. Дамир Рузыбаев родился в Самарканде, участвовал в археологических экспедициях, реставрировал античные скульптуры.

В 1986 году он открыл детскую художественную студию. Его работы можно увидеть в музее Востока, Третьяковской галерее. Скульптуры Рузыбаева установлены в Армении, Венгрии и Южной Корее, пишет РИАМО.

Ране сообщалось, что 31 августа на ВДНХ стартует фестиваль хендмейда и технологий Rukami. Для москвичей подготовили интересные мастер-классы и лекции.