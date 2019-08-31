Первый скейтпарк в Новой Москве откроется в сентябре

Москва, 31 августа. Современный скейтпарк откроется в Новой Москве в сентябре, сообщили в пресс-службе департамента развития новых территорий столицы.

Пространство на скейтбордистов проектировалось с учетом мнения спортсменов. В поселке Коммунарка появится идеальное место для катания на скейтах, самокатах, роликах и BMX-велосипедах.

Скейтпарк откроется рядом с ЖК «Испанские кварталы», его площадь превысит 400 квадратных метров. Здесь смогут тренироваться новички и профессиональные скейтбордисты, пишет РИАМО.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин напомнил, что в столице есть бесплатные спортивные площадки для игры в баскетбол, футбол и волейбол.