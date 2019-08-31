Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Власти Москвы сообщили о готовности города к зиме

303
0 Оставить комментарий

Власти Москвы сообщили о готовности города к зиме

Москва, 31 августа. Рабочие завершили подготовку к осенне-зимнему периоду, более 73 тысяч объектов готовы к зиме, сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков.

Готовность социальных объектов к холодам обеспечили в первую очередь. Ремонтники осуществили профилактические работы на тепловых сетях, в котельных, ЛЭП, на энергетических предприятиях. 

В жилых домах остеклили чердачные слуховые окна, установили крепления для страховки при очистке кровель. Гидравлические испытания на теплосетях начались еще с 13 мая, пишет РИАМО.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, как идет благоустройство набережных Москвы-реки.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров