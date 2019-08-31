Власти Москвы сообщили о готовности города к зиме

Москва, 31 августа. Рабочие завершили подготовку к осенне-зимнему периоду, более 73 тысяч объектов готовы к зиме, сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков.

Готовность социальных объектов к холодам обеспечили в первую очередь. Ремонтники осуществили профилактические работы на тепловых сетях, в котельных, ЛЭП, на энергетических предприятиях.

В жилых домах остеклили чердачные слуховые окна, установили крепления для страховки при очистке кровель. Гидравлические испытания на теплосетях начались еще с 13 мая, пишет РИАМО.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, как идет благоустройство набережных Москвы-реки.