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Бесплатная вакцинация от гриппа стартует в Москве с 4 сентября

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Бесплатная вакцинация от гриппа стартует в Москве с 4 сентября

Москва, 31 августа. Масштабная акция по вакцинации москвичей начнется с 4 сентября, говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.

Получить прививку от гриппа можно в поликлиниках и в специальных пунктах, на платформах МЦК, в центрах «Мои документы» и в павильонах «Здоровая Москва». В столице заработают 65 пунктов мобильной вакцинации.

Это быстро и удобно, процедура проводится в течение 15 минут при предъявлении паспорта. В павильонах «Здоровая Москва» принимают с 08.00 до 22.00, пишет издание «Вечерняя Москва».

Напомним, что в августе в городских поликлиниках состоялись лекции и семинары о здоровье, заботе о новорожденных и планировании семьи.

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