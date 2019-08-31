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Фестиваль хендмейда и изобретений Rukami стартует в Москве 31 августа

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Фестиваль хендмейда и изобретений Rukami стартует в Москве 31 августа

Москва, 31 августа. Фестиваль идей и технологий Rukami состоится 31 августа и 1 сентября на ВДНХ, он соберет более 200 участников.

Москвичей ждут мастер-классы по созданию вещей своими руками, арт-перфомансы, дискуссии с легендами мира технологий и музыкальный лайн-ап. На фестивале соберутся художники, технологические энтузиасты, мастера хендмейда.

Горожанам покажут машину Голдберга, которая показывает эволюцию идеи на всех ее стадиях. В дискуссионной программе будут участвовать российские и зарубежные изобретатели, инженеры.

Фестиваль хендмейда и изобретений Rukami стартует в Москве 31 августа

Территория фестиваля поделена на три площадки: «Человек», «Среда обитания», «Космос» и Fun, пишет РИАМО. Также на ВДНХ состоится большой концерт с участием группы «Руки вверх» и Егора Крида.

А на проспекте Сахарова выступит Джейсон Деруло, Ольга Бузова, Мот и другие популярные исполнители.

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