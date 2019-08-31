Джейсон Деруло, Егор Крид и Ольга Бузова выступят на фестивале «PROлето»

Москва, 31 августа. Ольга Бузова, Егор Крид, Мот и другие популярные исполнители выступят на фестивале «PROлето» в Москве, сообщили в пресс-службе оргкомитета уличных мероприятий «Московские сезоны».

31 августа в Москве пройдут сразу два больших концерта - на проспекте Сахарова и возле Главного входа на ВДНХ. Перед москвичами и гостями города выступят более 20 звезд отечественной поп-музыки.

В 14.00 стартует концерт на проспекте Сахарова, хедлайнером станет американский исполнитель Джейсон Деруло. На сцену выйдут также Тима Белорусских, Алексеев, «Дискотека Авария».

ВДНХ порадует горожан выступлением Клавы Коки, группы «Руки Вверх» и Егора Крида. Там пройдут мастер-классы по Street Dance, конкурс среди рэп-музыкантов, пишет РИАМО.

Ранее сообщалось, что 31 августа в Москве состоится фестиваль популярной корейской культуры с участием создателей южнокорейских сериалов, мульфильмов и звезд музыкального мира.