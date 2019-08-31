Фестиваль корейской поп-культуры K-Content стартует в Москве 31 августа

Москва, 31 августа. Фестиваль популярной корейской культуры K-Content EXPO 2019 состоится в Москве с 31 августа по 4 сентября.

На встречу с российскими фанатами приедут создатели развлекательных шоу, южнокорейских мультфильмов, игр и сериалов. 31 августа в «Крокус Сити Холле» состоится концерт К-POP звезд.

В шоу примут участие группы SF9, ONF, CLC. Звездой вечера станет певица SOYOU, исполнительница саундтреков к сериалам «Гоблин» и «Лунный свет, нарисованный облаками».

Ранее сообщалось, что 31 августа на проспекте Сахарова в Москве стартует фестиваль «PRO Лето», на главной площадке пройдет концерт с участием звезд отечественного шоу-бизнеса.

Праздничную программу также подготовили на ВДНХ, в парке «Музеон», в столичных парках, на площадке «8/3».