Июльскую погоду пообещали москвичам 31 августа

Москва, 31 августа. Погода в последний день лета будет по-настоящему «июльской», сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

31 августа в Москве будет теплым и сухим. Днем температура воздуха составит 22-24 градуса тепла, что соответствует климатическим показателям июля.

Ветер будет слабым, атмосферное давление на уровне 751 мм ртутного столба, пишет РИА Новости. Утром в Москве синоптики зафиксировали сильный туман, из-за которого отменили более 100 рейсов в столичных аэропортах.

В воскресенье обещают теплую погоду без осадков.