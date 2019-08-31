Более сотни рейсов отменили и задержали в аэропортах Москвы

Москва, 31 августа. В столичных аэропортах задержали и отменили свыше ста рейсов, что подтверждается данными сервиса «Яндекс.Расписания».

Причиной изменений в расписании полетов стал сильный туман. Во «Внуково» задержали 29 рейсов, в «Домодедово» — 24 рейса, отменили 9, в «Шереметьево» задержали 56 рейсов. В подмосковном аэропорту «Жуковский» изменений в расписании нет.

По данным синоптиков, утром 31 августа в Москве ожидается туман. Температура воздуха составит 24 градуса тепла, в воскресенье воздух прогреется до 25 градусов тепла.