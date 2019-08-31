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Фестиваль греческой культуры «Акрополис» состоится в столичном саду «Эрмитаж»

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Фестиваль греческой культуры «Акрополис» состоится в столичном саду «Эрмитаж»

Москва, 31 августа. Фестиваль греческой культуры «Акрополис» пройдет в столичном саду «Эрмитаж» в субботу, об этом говорится на официальном сайте мэра Москвы.

«Гости праздника познакомятся с древней культурой и историей Греции, научатся танцевать сиртаки, попробуют национальную кухню», — говорится в сообщении.

Фестиваль состоится в Москве в пятый раз. Отмечается, что весь день будут открыты выставки с работами греческих художников и фотографов. Кроме того, на фестивале будут продавать греческие продукты, а праздничную атмосферу создадут музыканты и артисты из Греции и России, сообщает РИАМО.

Руководитель департамента национальной политики и межрегиональных связей Москвы Виталий Сучков добавил, что фестиваль греческой культуры – это всегда незабываемое событие для столицы и повод поближе познакомиться с уникальной греческой культурой. Мероприятие начнется в 12.00 по московскому времени, а торжественное открытие запланировано на 15.00. Вход на фестиваль свободный.

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Источник: Официальный сайт мэра Москвы
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