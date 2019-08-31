В семи парках Москвы пройдут ветеринарные уроки

Москва, 31 августа. Открытые ветеринарные уроки пройдут в субботу в семи парках Москвы, здесь можно будет привить питомцев от бешенства.

Как сообщается на сайте столичной мэрии, специалисты проведут в московских парках открытые лекции и проконсультируют владельцев животных по вопросам ветеринарии.

«Мы поделимся с горожанами своими знаниями и опытом. Лекции пройдут в формате живого общения, то есть хозяева смогут задавать любые интересующие их вопросы», — рассказал председатель комитета ветеринарии Москвы Алексей Сауткин.

Он подчеркнул, что на ветеринарные уроки приглашаются не только владельцы кошек и собак, но и хозяева других животных, например, рептилий, грызунов или птиц.

Лекции будут посвящены вопросам содержания питомцев в условиях мегаполиса. Специалисты расскажут, как правильно кормить, лечить и выгуливать животных, как подготовить их к путешествию или переезду, сообщает «РИАМО».

В парке «Надежда» в 15.00 пройдет встреча с профессиональным кинологом, который даст советы по правильному воспитанию собак. На всех семи площадках с 11.00 до 19.00 будут дежурить машины ветеринарной помощи, где врачи смогут осмотреть питомца, сделают ему прививку от бешенства, подстригут когти и почистят уши.