Праздничный салют прогремит в Москве в последний день лета

Москва, 31 августа. Минобороны РФ сообщает, что в честь 75-й годовщины освобождения Бухареста в Москве пройдет артиллерийский салют.

Салют, который начнется в 22.00, проведет отдельный гвардейский салютный дивизион Западного военного округа имени маршала артиллерии Владимира Михалкина. Залпы прогремят в честь 75-й годовщины освобождения советскими войсками столицы Румынии от немецко-фашистских захватчиков, пишет «РИАМО».

«Звуковое сопровождение салюта будет обеспечено залпами пушек ЗИС-3 времен Великой Отечественной войны», — сообщает Минобороны России.

Подчеркивается, что для проведения салюта будет использовано более полусотни видов фейерверочных изделий, а диаметр некоторых взрывов превысит 300 метров. В небо запустят около двух тысяч праздничных фейерверков. Запуск салюта будет осуществляться из самоходных салютных установок разных калибров на базе автомобиля КамАЗ, которые разместятся на Поклонной горе.

Бухарест был освобожден 31 августа 1944 года в ходе Бухарестско-Арадской операции Красной армии, в которой принимали участие войска 2-го Украинского фронта под командованием маршала Советского Союза Р.Я. Малиновского.