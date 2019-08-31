Молодежный фестиваль «PROлето» стартует в Москве в субботу

Москва, 31 августа. Молодежный фестиваль «PROлето» пройдет с 31 августа по 1 сентября в Москве на проспекте Академика Сахарова и ВДНХ.

Как сообщает пресс-служба правительства российской столицы, в течение двух дней в Москве состоится целый ряд развлекательных мероприятий, акций и спортивных соревнований.

«По инициативе Российского союза молодежи 31 августа с 14.00 до 20.00 на проспекте Академика Сахарова состоится большой праздничный концерт с участием популярных исполнителей», — говорится в сообщении.

Перед аркой главного входа на ВДНХ в субботу с 19.00 до 23.00 состоится концерт, участников которого выбрали сами москвичи, проголосовавшие на портале «Активный гражданин», пишет «РИАМО». Здесь же, на ВДНХ, пройдет фестиваль «Ритм моего города», международный фестиваль Rukami, показ рок-оперы «Юнона и Авось».

Любителей активного отдыха в эти выходные ждут в Парке Горького, где пройдет Кубок президента по гребле на байдарках и каноэ, а также первый чемпионат мира по забегам с препятствиями в формате Ninja OCR, в котором смогут принять участие как профессиональные спортсмены, так и все желающие.

В предстоящие два дня в Музеоне будет работать творческая лаборатория «Яркие люди», участниками которой станут около тысячи актеров, художников и музыкантов.

Кроме того, в субботу в столичных парках культуры и отдыха выступят иностранные коллективы, принимающие участие в Международном военно-музыкальном фестивале «Спасская башня».