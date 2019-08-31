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Мать выкинула сумку с новорожденной дочкой в Подмосковье

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Мать выкинула сумку с новорожденной дочкой в Подмосковье

Москва, 31 августа. В Подмосковье задержана женщина, которая пыталась избавиться от новорожденного ребенка, бросив его около стройки.

Инцидент произошел в поселке Измайлово Ленинского района Московской области. Как сообщает РЕН ТВ, 24-летняя женщина положила новорожденную девочку в сумку и бросила ее около гаражей возле строящегося дома. 

Ее заметили охранники и задержали до приезда полиции. Правоохранители выяснили, что жительница Подмосковья родила ребенка 25 августа. 

По данным подмосковной полиции, личность «матери» уже установлена. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее «Газета.ру» сообщала, что на Кубани женщина бросила в кафе своего четырехлетнего ребенка, оставив с ним пакет с вещами и записку. В записке была просьба отдать ребенка «новым маме и папе». Вскоре официанты забили тревогу и вызвали сотрудников полиции. Через некоторое время правоохранители нашли мать, которая оказалась 35-летней жительницей Адыгеи.

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Источник: РЕН ТВ
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