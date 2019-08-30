Власти Москвы увеличат финансирование московских театров

Москва, 30 августа. Финансирование театров Москвы планируют увеличить со следующего года. Как сообщается на портале мэра и правительства столицы, Собянин обговорил такую возможность с членами оргкомитета по проведению Года театра и директорами самих культурных организаций.

Встреча Сергея Собянина с представителями столичных театров и членами оргкомитета по проведению Года театра в Москве состоялась в театре Et Catera. Мэр оценил идею увеличения финансирования театров и предложил оставить на будущее 400 миллионов рублей, которые были выделены в этом году для подготовки премьерных постановке и грантов на уже существующие.

Собянин добавил, что из городского бюджета необходимо постоянно выделять деньги на эти цели. Министр московского правительства, руководитель департамента культуры Александр Кировский подчеркнул, что выделенные на гранты средства помогли увеличить количество премьерных спектаклей. Сейчас все репетиции в театрах практически закончены, и уже осенью огромное количество постановок будет показано для москвичей.

Добавим, что дополнительные средства позволили сократить отчетность театров и увеличить эффективность их работы.