Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия

Грабители вынесли 140 миллионов рублей из обменного пункта в Москве

710
0 Оставить комментарий

Грабители вынесли 140 миллионов рублей из обменного пункта в Москве

Москва, 30 августа. Злоумышленники ограбили пункт обмена валюты в Москве на сумму 140 миллионов рублей. Сообщается, что мужчины вынесли из здания сумку с деньгами.

Трое неизвестных ворвались в офис обменного пункта на столичной улице Братиславская и напали на клиента. Злоумышленники начали угрожать предметом, похожим на пистолет, и забрали у мужчины сумку, в которой находилось 140 миллионов рублей. Как сообщает РИАМО, сообщение о разбое поступило в правоохранительные органы вечером 30 августа сразу после того, как неизвестные скрылись с места преступления.

Известно, что работники кредитно-финансового учреждения общаются с полицией, а все свидетели дают показания, пытаясь максимально точно описать грабителей. Правоохранительные органы устанавливают размер материального ущерба, который причинили действия злоумышленников. Также проводятся поисковые работы и определяется личность нападавших.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров