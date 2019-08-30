Грабители вынесли 140 миллионов рублей из обменного пункта в Москве

Москва, 30 августа. Злоумышленники ограбили пункт обмена валюты в Москве на сумму 140 миллионов рублей. Сообщается, что мужчины вынесли из здания сумку с деньгами.

Трое неизвестных ворвались в офис обменного пункта на столичной улице Братиславская и напали на клиента. Злоумышленники начали угрожать предметом, похожим на пистолет, и забрали у мужчины сумку, в которой находилось 140 миллионов рублей. Как сообщает РИАМО, сообщение о разбое поступило в правоохранительные органы вечером 30 августа сразу после того, как неизвестные скрылись с места преступления.

Известно, что работники кредитно-финансового учреждения общаются с полицией, а все свидетели дают показания, пытаясь максимально точно описать грабителей. Правоохранительные органы устанавливают размер материального ущерба, который причинили действия злоумышленников. Также проводятся поисковые работы и определяется личность нападавших.