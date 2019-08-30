Porsche отзывает российскую партию автомобилей из-за значительного дефекта

Москва, 30 августа. Более сотни автомобилей марки Porsche будут отозваны у российских автовладельцев. Сообщается, что всему виной неисправность подушек безопасности.

Так, будут отозваны автомобили моделей Porsche Panamera, Porsche Cayman, Porsche Boxter и Porsche 911, которые были реализованы с июля 2015 года по май 2017 года . Причиной являются некачественные подушки безопасности, которые не отвечают высоким стандартам производителя. Как сообщает пресс-служба Росстандарта, компания «Порше Руссланд» будет вынуждена изъять 138 автомобилей из-за выявленного дефекта.

Известно, что неисправный конденсатор может спровоцировать неожиданную активацию подушек безопасности, а также усилить натяжение ремней безопасности. Однако может произойти и так, что эти меры защиты могут не сработать даже во время дорожно-транспортного происшествия.

Компания собирается обновить программное обеспечение блока управления Airbag, чтобы определить возможность неисправности конденсатора в процессе диагностики автомобилей. Такие работы проведут для владельцев совершенно бесплатно. Неисправности будут устранены, и тогда уровень безопасности автомобилистов достигнет высокого уровня.