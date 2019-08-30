Спортсменка Валерия Коблова планирует вернуться на Олимпиаду после родов

Москва, 30 августа. Спортсменка Валерия Коблова, завоевавшая серебряную медаль по вольной борьбе на Олимпийских играх 2016 года, рассказала о подготовке к родам и планах вернуться на соревнования в 2020 году.

Валерия Коблова сейчас не только готовится к родам, которые запланированы в сентябре, но и думает о продолжении своей спортивной карьеры. Как передает интернет-издание «Подмосковье сегодня», спортсменка готова попробовать пройти отборочные этапы на Олимпийские игры, которые пройдут в Токио в 2020 году. Она поделилась, что не знает, как сложится ее судьба после рождения ребенка. Однако, если ей не удастся поучаствовать в Играх-2020, то она будет следить за успехами российских борцов.

Коблова придерживалась спортивного режима на протяжении всей беременности, а после запрета врача продолжает ходить в зал, но уже в качестве зрителя. Она поделилась, что не хотела бы своему ребенку спортивного будущего, но если ее дочь сделает выбор именно в пользу спорта, то ее обязательно поддержат.

Добавим, что спортсменка решила рожать в Егоровске, который находится в Подмосковье. Сейчас она много времени уделяет подготовке к появлению на свет ребенка, постоянно слушает классическую музыку и читает специальную литературу. Однако Коблова уверена, что полностью быть готовой к такому событию невозможно.