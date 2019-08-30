Москвичи смогут проверить здоровье на дне открытых дверей в больницах

Москва, 30 августа. Дни открытых дверей пройдут в московских клиниках в рамках проекта «Входите, открыто!», который организовал Департамент здравоохранения столицы. Как сообщается на портале мэра и правительства столицы, жители столицы смогут не только услышать лекции о различных заболеваниях, но и получить бесплатную консультацию у специалистов.

Московские врачи проведут приемы пациентов, устроят занятия в школах молодых родителей, а также расскажут, как определить различные заболевания на ранних стадиях. Все желающие смогут проконсультироваться у специалистов и проверить свое здоровье. Так, 4 сентября состоится занятие, на котором врачи поделятся способами распознавания инсульта и научат ухаживать за человеком, перенесшим это нарушение головного мозга. Специалисты объяснят, как помочь таким людям вернуться к привычной жизни.

Психологи проведут лекцию о еде и пищевых привычках человека 7 сентября. А через неделю после этого, 14 сентября, пройдет женская консультация, где расскажут об опухоли матки и яичников. Прием у хирурга состоится 15 сентября для всех родителей и детей без предварительной записи и направления. Завершается этот сентябрьский марафон дней открытых дверей обследованием у кардиолога 26 сентября. Мероприятие пройдет в рамках Всемирного дня сердца.