Жена участника «Битвы экстрасенсов» Пахома скончалась от рака

Москва, 30 августа. Супруга участника шоу «Битва экстрасенсов» Пахома скончалась от рака. Сообщается, что она пыталась побороть онкологическое заболевание в течение нескольких лет.

Актер, сценарист и звезда проекта «Битва экстрасенсов» Сергей Пахомов опубликовал пост в социальной сети Facebook, в котором рассказал, что его супруга Наталья Почечуева умерла после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием. Женщина пять лет жила с диагнозом острый лейкоз, но так и не смогла излечиться. Она скончалась 24 августа.

Сергей Пахомов рассказал, что тело его жены кремировали, а прах был похоронен на одном из кладбищ Берлина, где Наталья жила долгое время. Супруга Пахома прошла несколько курсов химиотерапии, которые сначала давали результаты. Но потом женщине стало только хуже, и последние месяцы она не могла передвигаться самостоятельно.

Известно, что Наталья работала главным редактором журнала ELLE Decoration на протяжении десяти лет с 2001 года. Она также была дизайнером интерьеров и создавала проекты как в России, так и в Германии.