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Подростка ограбили при онлайн-покупке формы вермахта в Москве

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Подростка ограбили при онлайн-покупке формы вермахта в Москве

Москва, 30 августа. Молодого человека обокрали, когда он пытался купить форму нацистских солдат через Интернет. Сообщается, что москвич перевел деньги на карту так называемому продавцу и больше не смог с ним связаться.

Москвич нашел объявление о продаже униформы вермахта в социальной сети «ВКонтакте» и захотел купить ее себе. Как передает «Комсомольская правда», молодой человек связался с продавцом и договорился о покупке. Незнакомец попросил перевести за форму  8 120 рублей на банковскую карту и, когда парень перечислил ему свои деньги, торговец пропал.

Известно, что москвич ждал ответа так называемого продавца несколько дней, а потом понял, что его обманули. Тогда он обратился в правоохранительные органы и написал заявление, где подробно рассказал о случившемся. Однако причина, по которой он хотел приобрести форму солдат нацистской Германии, остается неизвестной.

Отметим, что полиция занялась расследования дела, однако преступник до сих пор не найден.

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