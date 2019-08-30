Подмосковный убийца просил соседей помочь вынести тело жертвы

Москва, 30 августа. Убийца-рецидивист зарезал подмосковного жителя и просил соседей помочь ему вынести труп на улицу. Сообщается, что обезображенное тело жертвы было найдено в кустах.

Рецидивист, который уже успел отсидеть 13 лет за прошлое преступление, снова решился на убийства. Как передает «Пятый канал», в этот раз он зарезал жителя подмосковного города Кашира и решил попросить у соседей помощи с транспортировкой тела. Убийца обратился с просьбой к женщине, живущей в том же доме, однако она приняла это за шутку. На следующий день местная жительница даже поинтересовалась у рецидивиста, смог ли он сам справиться с выносом тела, и получила утвердительный ответ.

Известно, что женщина сама обнаружила изрезанный труп в дворовых кустах и сразу вызвала полицию. Правоохранительные органы получили от местной жительницы всю известную информацию и начали выяснять все обстоятельства преступления. Виновного быстро нашли и выяснили, что он уже успел отсидеть в тюрьме за схожее убийство.

Добавим, что мужчина расправился с жертвой, по предварительным данным, в своей квартире, а затем самостоятельно перенес тело в кусты, попытавшись его там спрятать.