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Свыше 70 тысяч залпов фейерверков запустят на Дне города в Москве

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Свыше 70 тысяч залпов фейерверков запустят на Дне города в Москве

Москва, 30 августа. Праздничные фейерверки запустят в честь Дня города в Москве. Как сообщается на портале мэра и правительства столицы, всего планируют дать свыше 70 тысяч залпов.

Масштабные залпы фейерверков дадут в честь Дня города с 33 столичных площадок. Большинство точек запуска расположены в московских парках и вдоль набережной Москвы-реки. Основными площадками станут сад «Эрмитаж», «Кузьминки», «Сокольники», «Ходынское поле», а также Таганский и Воронцовский парки. Кроме того, зрелище можно будет увидеть в Парке Горького, «Зарядье» и возле Большой спортивной арены «Лужники».

Известно, что продолжительность каждого фейерверка будет составлять не менее пяти минут. Также в День города пройдет множество мероприятий на сотнях площадок во всех округах Москвы, поэтому перед салютом жителей столицы ждут множество развлекательных программ. Открытие праздника пройдет 7 сентября на ВДНХ, а основные мероприятия состоятся на Тверской улице, где организуют четыре тематические площадки, посвященные главной выставке страны.

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