РЖД модернизирует четыре московских вокзала

Москва, 30 августа. Дочерняя компания Российских железных дорог «РЖД-Недвижимость» планирует реконструировать четыре московских вокзала и заняться развитием прилегающих к ним территорий. Сообщается, что общая площадь обновляемого пространства составит 177 гектаров.

Идею реконструкции вокзалов обсудили на заседании инвестиционного комитета РЖД. Обновления территорий и зданий должны повысить комфорт пассажиров и увеличить налоговые поступления от реализации бизнес-проектов. Кроме того, эксперты считают, что после реконструкции улучшится пропускная способность.

Изменения коснутся Белорусского, Курского, Савеловского и Киевского вокзалов. Также будут модернизированы территории полосы отвода железнодорожных путей до ТТК, грузовых дворов Москва – Митьково-2 и Москва – Бутырская. Из общей площади обновляемого пространства, равного 177 гектаров, около 23 гектаров будет приходиться на перроны и здания вокзалов.

Добавим, что на выполнение бизнес-проектов планируют выделить около 704,3 миллиона рублей. «РЖД-Недвижимость» должна начать их реализацию в 2020 году.