Мотоцикл протаранил такси в центре Москвы, ФАН публикует видео

Москва, 30 августа. Мотоцикл влетел в такси в центре Москвы, передает Федеральное агентство новостей.

ДТП произошло на пересечении Шмитовского проезда и 2-го Звенигородского шоссе. По неустановленной пока причине, мотоцикл врезался в Hyundai Solaris.

От удара мотоциклист перелетел через легковой автомобиль. Травмы также получил водитель такси. О состоянии пострадавших ничего не известно.

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