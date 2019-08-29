Жителей многоэтажки в Москве эвакуировали из-за подозрительного предмета

Москва, 29 августа. Появилось видео с места эвакуации жильцов многоквартирного дома в Москве из-за подозрительного предмета, передает Федеральное агентство новостей.

Инцидент произошел около дома в Сумском проезде 3.

Как стало известно ФАН, ребенок нашел в траве предмет, похожий на гранату. Его отец предположил, что это духи в необычной упаковке. Подозрительный предмет убрали в водосточную трубу и вызвали саперов.

Силовики эвакуировали 11 человек с 1 и 2 этажа первого подъезда. Позже выяснилось, что граната оказалась ненастоящей.