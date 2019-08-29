Эксперт рассказал, как Москва может попасть в топ-5 самых безопасных городов

Москва, 29 августа. Столица России должна входить в пятерку стран по безопасности, заявил корреспонденту Федерального агентства новостей лидер общественного движения «Сильная Россия» Антон Цветков.

Эксперты The Economist Intelligence Unit включили Москву в топ-40 стран мира по безопасности. При этом в списке из 60 стран российская столица расположилась на 37-м месте.

«Нам должно быть стыдно находиться в конце четвертого десятка. Столица России должна быть, если уж не самым безопасным городом мира, то однозначно входить в топ-5 или хотя бы в топ-10 для начала», – сказал Цветков.

В рейтинге The Economist Intelligence Unit города оценивались по 57 параметрам, среди которых – цифровая безопасность, инфраструктура, личная безопасность и безопасность здравоохранения.

«Уровень безопасности в Москве растет, особенно по линии технической безопасности – за счет видеокамер становится все меньше «мертвых зон». Тем не менее, вопросов, которые нужно решать, еще более чем достаточно», – добавил общественник.

По мнению Цветкова, чтобы попасть в пятерку рейтинга безопасных городов, Москве стоит вводить муниципальную полицию, совершенствовать действующее законодательство.

«Если у вас отобрали телефон, то полиция должна его мгновенно обнаружить, а не заполнять перед этим огромное количество бумажек. Нужно наладить систему единого телефона экстренных служб, обратить внимание на обеспечение безопасности на окраинах», — резюмировал Цветков.

Ранее сообщалось, что в тройке самых безопасных городов мира оказались Токио, Сингапур и Осака.