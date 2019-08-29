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Семь спортплощадок и большой концерт ждут москвичей 31 августа на Сахарова

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Семь спортплощадок и большой концерт ждут москвичей 31 августа на Сахарова

Москва, 29 августа. Большой фестиваль «PRO лето» стартует 31 августа на проспекте Сахарова, говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.

Организаторы подготовили семь спортивных площадок для занятий воркаутом, уличными танцами, панна-футболом. Здесь состоятся мастер-классы по слэклайну, сапсерфингу. Москвичи увидят шоу хайлайнеров и BMX-райдеров.

На площадке Big Air спортсмены продемонстрируют мастерство катания на трамплине на BMX и самокатах. Инструкторы научат молодежь катанию на доске с веслом.

Семь спортплощадок и большой концерт ждут москвичей 31 августа на Сахарова

С 14.00 на главной сцене проспекта Сахарова начнется большой концерт. В нем примут участие известные группы и музыкальные исполнители. 

Любителей современной драматургии ждут 31 августа на площадке фестиваля «Любимовка», который пройдет в «8/3». В этот же день в Парке Горького состоятся соревнования по гребле на байдарках, а в «Музеоне» — фестиваль «Яркие люди».

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