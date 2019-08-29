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Неизвестный украл телефоны Бондарчука и Миронова прямо на съемочной площадке

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Неизвестный украл телефоны Бондарчука и Миронова прямо на съемочной площадке

Москва, 29 августа. Неизвестный украл дорогой мобильный телефон у российского режиссера Федора Бондарчука, инцидент произошел прямо на съемочной площадке.

28 августа Федор Бондарчук находился в Москве на съемках программы «Кино в деталях». Позднее он обнаружил пропажу IphoneX стоимостью 100 тысяч рублей.

Прибывшие на место происшествия правоохранители опросили очевидцев происшествия. Выяснилось, что на съемочную площадку проник молодой человек около 12.30. Вероятно, он зашел в гримерную, где лежали вещи режиссера, и похитил смартфон. 

Сотрудники съемочной группы приняли вора за рабочего. Позднее стало известно, что злоумышленник прихватил с собой и телефон актера Евгения Миронова.

Его добычей стал Iphone7 стоимостью 30 тысяч рублей. Но популярный артист не стал писать заявление, он уехал до приезда правоохранителей.

Неизвестный украл телефоны Бондарчука и Миронова прямо на съемочной площадке

Полиция возбудила уголовное дело, ведется расследование, пишет KP.Ru. Это не первый случай, когда жертвами воров становятся известные россияне.

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