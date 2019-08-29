Неизвестный украл телефоны Бондарчука и Миронова прямо на съемочной площадке

Москва, 29 августа. Неизвестный украл дорогой мобильный телефон у российского режиссера Федора Бондарчука, инцидент произошел прямо на съемочной площадке.

28 августа Федор Бондарчук находился в Москве на съемках программы «Кино в деталях». Позднее он обнаружил пропажу IphoneX стоимостью 100 тысяч рублей.

Прибывшие на место происшествия правоохранители опросили очевидцев происшествия. Выяснилось, что на съемочную площадку проник молодой человек около 12.30. Вероятно, он зашел в гримерную, где лежали вещи режиссера, и похитил смартфон.

Сотрудники съемочной группы приняли вора за рабочего. Позднее стало известно, что злоумышленник прихватил с собой и телефон актера Евгения Миронова.

Его добычей стал Iphone7 стоимостью 30 тысяч рублей. Но популярный артист не стал писать заявление, он уехал до приезда правоохранителей.

Полиция возбудила уголовное дело, ведется расследование, пишет KP.Ru. Это не первый случай, когда жертвами воров становятся известные россияне.

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