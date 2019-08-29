Москву включили в топ-40 самых безопасных городов мира

Москва, 29 августа. Эксперты The Economist Intelligence Unit включили Москву в список 40 городов мира по уровню безопасности.

В рейтинг включены 60 городов мира, которые отобрали по 57 показателям. В том числе по цифровой безопасности, безопасности здравоохранения и личной безопасности.

Лидерами рейтинга стали города АТР. На первом месте оказался Токио, на втором — Сингапур, на третьем — Осака.

В пятерке самых безопасных оказались Астердам и Сидней, а Москва заняла 37 строчку. Российская столица получила 65,8 баллов из 100, пишет РИАМО.

Ранее сообщалось, что Москва вошла в топ-10 самых недорогих столиц мира. Эксперты также включили столицу России в число самых хорошо освещенных городов мира.