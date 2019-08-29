Собянин сообщил о повышении средней зарплаты учителей

Москва, 29 августа. Средняя заработная плата учителей в Москве составила 114 тысяч рублей, сообщил мэр российской столцы Сергей Собянин.

На ВДНХ проходит городской педсовет в рамках форума «Город образования». На полях конференции выступил Сергей Собянин, он рассказал о росте заработной платы учителей по итогам первого полугодия 2019 года.

Он напомнил, что ранее анонсировал рост зарплат у педагогов.

«В первом полугодии 2019 года средняя зарплата московских учителей достигла 114 тысяч рублей», – сказал мэр Москвы, его цитирует РИАМО.

Собянин пояснил, что учителя, которые привлечены к развитию проекта Московской электронной школы (МЭШ), получают надбавку в размере 10 тысяч рублей. Отдельно выплачивается надбавка за классное руководство.

Форум «Город образования» стартовал на ВДНХ 29 августа, он продлится до 1 сентября. В День знаний для школьников и педагогов в столичных парках подготовили большую развлекательную программу.

На ВДНХ 1 сентября ожидается благотворительный забег и фестиваль хенд-мейд «Руками», на котором проведут интересные мастер-классы.