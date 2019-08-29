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Мавзолей Ленина и некрополь у Кремля в Москве закроют 1 сентября

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Мавзолей Ленина и некрополь у Кремля в Москве закроют 1 сентября

Москва, 29 августа. Мавзолей Владимира Ленина на Красной площади и некрополь у Кремлевской стены закроют 1 сентября в связи с проведением фестиваля «Спасская башня».

Как сообщили в пресс-службе Федеральной службы охраны Российской Федерации, на Красной площади и Васильевском спуске будут проходить праздничные мероприятия Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня».

Фестиваль «Спасская башня» проходит в столице ежегодно. В этом году он продлится до 1 сентября. В нем принимают участие музыкальные коллективы из 12 стран мира, пишет РИАМО.

В предстоящие выходные в Москве состоятся сразу несколько крупных фестивалей. 31 августа на площадке «8/3» пройдет фестиваль современной драматургии «Любимовка».

В этот же день на проспекте Сахарова ожидается большой концерт «PROлето», а в «Музеоне» готовится фестиваль «Яркие люди».

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