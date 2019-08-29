Эксперты назвали самые популярные седаны у автомобилистов Москвы

Москва, 29 августа. Эксперты аналитического агентства «Автостат» назвали самые популярные седаны у жителей Москвы.

За семь месяцев 2019 года москвичи купили 34,5 тыс. новых легковых автомобилей в кузове седан. Эта цифра на 6% меньше, чем за аналогичный период 2018 года.

Самый популярный седан у жителей столицы — Volkswagen Polo, его купили 7533 раза. Продажи немецкого седана увеличились на 43%.

На второй строчке находится Hyundai Solaris, его выбрали 4 тысячи москвичей. Продажи южнокорейского автомобиля сократились на 24% по сравнению с прошлым годом.

В первой тройке находится Toyota Camry, седан приглянулся 3529 горожанам. Продажи японского автомобиля выросли на 16%.

На четвертом месте находится Kia Optima и Kia Rio, в десятке самых продаваемых оказались BMW 5-Series, Mercedes-Benz E-Class, Renault Logan и и Hyundai Sonata. В московском авторынке доля седанов составляет всего 28%.

Ранее сообщалось, что 12 автобрендов изменили цены на модельный ряд в России в августе. Большинство из них повысили цену, только Cherry Tiggo, Nissan Qashqai, X-Trail и Terrano подешевели.