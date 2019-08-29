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Москвичей пригласили на уникальную выставку ретромобилей

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Москвичей пригласили на уникальную выставку ретромобилей

Москва, 29 августа. Уникальная выставка ретротехники откроется 2 сентября возле Музея Победы, говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.

Москвичи смогут увидеть более 30 автомобилей середины ХХ века. Среди них «Победа», спортивные модели ГАЗ М-20, а также ГАЗ-67, выпущенный в годы Великой Отечественной войны.

Некоторые автомобили участвовали в пробеге из Москвы в Берлин. Для детей на площади у музея организуют лазерный тир и соревнования по настольным играм, пишет «Вечерняя Москва».

Ранее сообщалось, что более 450 мероприятий проведут ко Дню города в Москве в культурных центрах и библиотеках. Мероприятия начнутся с 4 сентября — это мастер-классы, лекции, встречи с писателями.

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