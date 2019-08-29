Собянин рассказал, каким будет метро Москвы к 2023 году

Москва, 29 августа. Столичное метро вырастет в два раза к 2023 году, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Он отметил, что Большая кольцевая линия станет самой протяженной в мире.

С 2011 года в Москве построили 155 километров новых линий и открыли 21 станцию метро и МЦК. За эти годы протяженность метро выросла в полтора раза.

«Два новых кольца — МЦК и БКЛ — являются уникальными проектами мирового уровня», — написал Собянин в личном блоге.

Доля современных вагонов в парке метрополитена выросла до 62%, средний возраст вагонов составил 15 лет. В последнее время число пассажиров выросло на 1,4 миллиона человек в сутки.

Власти Москвы стараются создать современную городскую транспортную инфраструктуру. Благодаря этому в часы пик в метро стало на 15% меньше пассажиров. Передвигаться в метро комфортно и безопасно.

Ранее сообщалось, что более 200 валидаторов появится на ж/д платформах для пересадок на Московские центральные диаметры.