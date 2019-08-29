Археологи нашли крест с изображением Сергия Радонежского возле парка «Зарядье»

Москва, 29 августа. Археологи обнаружили деревянный нательный крест с изображением святого Сергия Радонежского недалеко от парка «Зарядье», говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.

Крест датируется концом XVII — началом XVIII века. На лицевой стороне креста вырезано распятие, а на оборотной — фигура Радонежского. Известно, что преподобный благословил московского князя Дмитрия Донского перед битвой на Куликовом поле.

Эта победа стала переломной в ходе освобождения Руси от монголо-татарского ига, пишет РИАМО. По словам главы столичного департамента культурного наследия Алексея Емельянова, деревянные кресты были распространены на Руси.

Обычно археологи находят медные, серебряные или золотые кресты. А деревянные плохо сохраняются в грунте. Найденный артефакт представляет большую культурную ценность, добавил Емельянов.

Ранее сообщалось о раскопках, которые ведутся возле Кремля. Археологи нашли остатки здания Приказов и возможные следы пожара 1571 года, устроенного ханом Давлет-Гиреем.