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Более 200 валидаторов появятся на железнодорожных платформах к запуску МЦД

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Более 200 валидаторов появятся на железнодорожных платформах к запуску МЦД

Москва, 29 августа. На платформах Белорусского, Савеловского, Курского и Рижского направлений Московской железной дороги появится более 200 валидаторов к запуску Московских центральных диаметров (МЦД).

Пассажиры смогут оплатить проезд картой «Тройка» и банковской картой, совершить бесконтактный платеж с помощью смартфона. Такой способ оплаты будет простым и удобным.

Более сотни валидаторов установят на платформах МЦД-1 и МЦД-2. Первые два диаметра планируют запустить в ноябре 2019 года, пишет РИАМО.

В июле стало известно, что проездную карту «Тройка» сделают электронной. Ее смогут привязать к нескольким электронным кошелькам. Столичный метрополитен планирует выпустить жетоны с функциями карты «Тройка».

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