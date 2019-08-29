Эксперт назвал число курящих мужчин и женщин в Москве

Москва, 29 августа. Число курящих мужчин и женщин в Москве снизилось на 10 процентов, сообщил заведующий Центра профилактики и лечения табачной зависимости Московского центра наркологии Валерий Лыков.

В столичном регионе показатели по курению близки к средним по России. Сейчас курят 50% мужин и 30% женщин. По последним данным, в стране курит около 40% населения.

Как отметил эксперт, россияне стали бросать курить после принятия в 2013 году «антитабачного» закона, пишет РИАМО. Ранее Минздрав России предложил ввести штрафы для сотрудников предприятий, которые отлучаются на перекуры во время рабочего дня.

В ведомстве считают, что также можно запретить курение на территории предприятия. Работодателям посоветовали внести помощь по отказу от курения в пакет ДМС.

Ранее депутат Госдумы Геннадий Онищенко напомнил россиянам, что не только табачные изделия представляют вред для здоровья. Еще больший вред наносят курительные смеси, кальяны и вейпы.