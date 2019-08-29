Москвичей пригласили в библиотеки отпраздновать День города

Москва, 29 августа. Более 450 мероприятий ко Дню города пройдут в столичных библиотеках и культурных центрах, говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.

Мероприятия начнутся с 4 по 24 сентября, большая часть запланирована на 7 и 8 сентября. Для горожан и туристов проведут квесты, экскурсии, образовательные мастер-классы и знакомства с известными писателями.

7 сентября в библиотеке №239 пройдет киновикторина «Я шагаю по Москве». На Арбате свои стихи прочтут молодые московские поэты, пишет РИАМО.

Ранее сообщалось, что 31 августа на проспекте Сахарова пройдет масштабный молодежный фестиваль «ProЛето», на котором выступят известные музыканты. Праздничную программу подготовили ко Дню знаний и на ВДНХ.