Range Rover насмерть сбил ребенка в Москве, возбуждено уголовное дело

Москва, 29 августа. Малолетняя девочка погибла на западе столицы в результате наезда внедорожника, возбуждено уголовное дело.

«Автомобиль Range Rover во время движения по дублеру Минской улицы в сторону Кутузовского проспекта в центр совершил наезд на мужчину с ребенком», — цитирует представителя пресс-службы ГСУ СК РФ по Москве Юлию Иванову РИАМО.

В результате ДТП мужчина получил травмы, его доставили в больницу. Девочка скончалась на месте. Уголовное дело возбуждено по признакам предусмотренного статьей 264 УК РФ преступления. На месте происшествия работают сотрудники Следственного комитета.

Ранее Газета.ru сообщила, что в результате «пьяного» ДТП под Хабаровском погибли пять человек.